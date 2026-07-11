Dietro le quinte della Formula Uno Storie d’impresa talenti e mestieri

Nelle officine, prima delle gare, si smontano motori, si riparano componenti e si progettano nuove soluzioni. Operai e tecnici lavorano quotidianamente per mantenere in funzione i veicoli, intervenendo su ogni dettaglio. Tra attrezzi, parti e schemi, il lavoro si svolge in silenzio, senza clamore, garantendo che ogni auto sia pronta per affrontare la pista.

Prima del rombo della pista c’è il lavoro silenzioso delle officine, di chi ogni giorno smonta, ripara, progetta, innova e tiene in movimento un’intera filiera. È da qui che riparte Confartigianato Motori, lo storico premio di Confartigianato Imprese giunto alla 44esima edizione. Un appuntamento che da oltre quattro decenni unisce due mondi solo apparentemente lontani: la Formula 1, con i suoi piloti, tecnici, ingegneri, manager e protagonisti della comunicazione sportiva, e l’ artigianato automotive, fatto di micro e piccole imprese capaci di trasformare manualità, tecnologia e visione in valore quotidiano. Si è tenuta l’altra sera negli spazi di APA Confartigianato Imprese la presentazione del premio in programma il prossimo 4 settembre all’Autodromo Nazionale Monza, il primo giorno di prove libere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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