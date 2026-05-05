Dietro le quinte della Cartoon School | Così nascono le storie animate

Entrati nella Cartoon School, ci aspettavamo di trovare un ambiente tranquillo e silenzioso, ma la realtà si è rivelata diversa. Dietro le quinte, si svolgono attività intense e rumorose, tra scorci di animazioni in fase di sviluppo e discussioni tra studenti e insegnanti. La scuola si dedica alla creazione di storie animate, con un fermento di idee e lavori in corso.

Siamo entrati in punta di piedi dietro le quinte della Cartoon School pensando di trovare silenzio ma abbiamo scoperto tutt’altro. Per una settimana le aule si sono trasformate in piccoli studi di animazione: matite in movimento, fogli pieni di schizzi, note sperimentate dal vivo, mentre prendeva forma una melodia tra percussioni, chitarre e tastiere. Noi cronisti della classe III, abbiamo osservato il lavoro dei più piccoli e abbiamo scoperto quanta creatività e pazienza si nascondono dietro la realizzazione di una storia animata: ogni dettaglio richiede attenzione e tempo. Guidati dagli esperti, gli studenti di I e II hanno costruito un progetto da zero.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dietro le quinte della Cartoon School: "Così nascono le storie animate" Jane Austen's Persuasion | Deep Dive Omnibus Series Notizie correlate Grand Tour, da Valentino a Cucinelli e Fendi: viaggio nei laboratori dove nascono i talenti di domani, il docufilm sul dietro le quinte della moda italianaIl docufilm di Camera Nazionale della Moda Italiana che svela i laboratori formativi di otto maison italiane, da Valentino a Cucinelli, dove nascono... Leggi anche: Dentro “Mr.Oro - Tutto ha un prezzo”: il dietro le quinte della serie che porta in tv un mondo mai raccontato così