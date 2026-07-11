Il portiere argentino Dibu Martinez ha accettato l'offerta della Juventus, ma l'Aston Villa deve ancora dare il via libera alla cessione. La trattativa riguarda il trasferimento del giocatore, che ha già dato il suo assenso. La Juventus mantiene come priorità il suo acquisto, mentre l'Aston Villa deve valutare le condizioni per liberarlo. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sui tempi o sui termini dell'eventuale accordo.

Il nome in cima alla lista dei portieri della Juventus resta sempre lo stesso: Emiliano “Dibu” Martinez. Il portiere argentino, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe già trovato un’intesa di massima con il club bianconero su un contratto fino al 2029, un accordo personale che rappresenta la base solida su cui costruire l’intera operazione. Manca però ancora un tassello fondamentale: convincere l’ Aston Villa a lasciarlo partire. La distanza economica con gli inglesi. Il club britannico continua a chiedere circa 12 milioni di euro per il cartellino del proprio portiere, una cifra superiore rispetto alla prima proposta presentata dalla Juventus, rimasta sensibilmente più bassa. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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© Stilejuventus.com - Dibu Martinez ha già detto sì alla Juventus: ora bisogna convincere l’Aston Villa

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