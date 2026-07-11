Il nuovo allenatore ha dichiarato di avere molte idee e di aver iniziato a lavorare con pazienza. Ha sottolineato l’obiettivo di costruire una squadra competitiva e di tornare a divertire i tifosi allo stadio. La squadra si prepara a rivedere il gioco, con particolare attenzione al rendimento in casa e al ritorno di un calcio più spettacolare, come quello delle ultime stagioni. La fase di preparazione è appena iniziata e i cambiamenti sono in corso.

"Costruire una squadra competitiva e tornare a divertirci allo stadio". Rivedere, sul prato del Dall’Ara soprattutto, il Bologna show a cui nelle ultime stagioni ci eravamo tutti abituati. A rivelare in breve ciò che i tifosi dovranno aspettarsi da questa nuova stagione rossoblù è Marco Di Vaio, direttore sportivo del club, dal palco della cerimonia che ha riempito il Dall’Ara, dove "vogliamo tornare a essere molto forti: in casa passano le nostre gioie e i nostri risultati finali". Ma bisogna procedere per gradi, perché ora la squadra sta affrontando l’arrivo di Domenico Tedesco: "Il cambio allenatore è una cosa sempre molto impattante e importante", inizia il diesse, che ai negozianti-tifosi parla chiaramente: "Ci vuole pazienza, perché le idee sono nuove. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Di Vaio ’apre’ la stagione: "Nuovo allenatore e tante idee. Ma bisogna avere pazienza"

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