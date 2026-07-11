Il Movimento 5 Stelle ha criticato le posizioni del centrosinistra sui rapporti con la Russia, sostenendo che ci siano errori nel modo in cui vengono affrontate le relazioni internazionali. Un esponente ha affermato che nella coalizione non ci sono alleati di prima o seconda categoria, sottolineando l’importanza di un approccio unitario. Inoltre, si è parlato di un ritardo nel trattare temi come la difesa e la sicurezza, ritenuti fondamentali da un punto di vista pratico.

“Il centrosinistra sulla difesa impari da Moro un pacifismo pragmatico che investe in sicurezza. È in serio ritardo su questi nodi: bisogna affrontarli”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Delrio: “M5S sbaglia sui russi. Nella coalizione non esistano alleati di serie A e serie B”

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