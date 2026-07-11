Davide e Riccardo girano il mondo su una Panda del 1989 | In Africa l'abbiamo caricata di latte per un orfanotrofio
Davide e Riccardo stanno percorrendo il mondo a bordo di una Panda del 1989, raccontando le loro esperienze. Hanno riferito che in Africa hanno riempito l’auto di latte destinato a un orfanotrofio. I due hanno condiviso il loro progetto con Fanpage.it, specificando che negli ultimi anni hanno affrontato numerosi episodi durante il viaggio. La loro avventura coinvolge vari paesi e situazioni, con la Panda che si è dimostrata resistente nel corso del percorso.
Davide e Riccardo hanno raccontato a Fanpage.it il loro progetto: girare il mondo in Panda. Quest'automobile, negli ultimi anni, ne ha viste di tutti i colori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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