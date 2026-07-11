danzando tra la valtellina e la val brembana

Un trekking di 13 km collega le valli di Valtellina e Val Brembana, offrendo un percorso in quota per evitare il caldo torrido. L’itinerario si sviluppa come un anello e permette di attraversare ambienti montani, con partenza e arrivo nello stesso punto. La passeggiata si svolge interamente in quota, tra paesaggi naturali e panorami montani. Il percorso è pensato per chi cerca un’escursione di media difficoltà, con punti di interesse lungo il tragitto.

Articolo. Un trekking tutto in altura per sfuggire dal caldo torrido a scavalco tra Val Brembana e Valtellina. Il percorso di 13 km è un anello che parte da San Simone e arriva alla Baita Camoscio per il pranzo Il caldo torrido di questo mese di luglio impone di alzare la quota di partenza delle escursioni per consentire un cammino con temperature gradevoli. Ecco allora l’idea di un itinerario tutto in altura (si viaggia quasi sempre intorno ai 2000m), a scavalco tra Val Brembana e Valtellina, alla scoperta degli antichi alpeggi del Bitto e di laghetti alpini ormai in via di estinzione. Partiamo da San Simone, in alta valle Brembana, rinomata località sciistica che, dopo la chiusura degli impianti nel 2017, sta cercando un rilancio turistico con proposte alternative sia invernali che estive. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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