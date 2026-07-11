Se alla fine della scorsa stagione in tutta Europa erano bruciati 228mila ettari, quest’anno siamo già a 155mila: “Da qui alla seconda metà di agosto ci aspettiamo ancora un aumento”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Dal Portogallo all’Albania, l’anno nero degli incendi. “E il peggio deve venire”

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Passeggiando lungo un sentiero adornato di fiori nelle Azzorre, Portogallo reddit