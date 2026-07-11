Dal Portogallo all’Albania l’anno nero degli incendi E il peggio deve venire

Da repubblica.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In tutta Europa, gli incendi hanno già bruciato 155mila ettari di terreno, rispetto ai 228mila dell’intera scorsa stagione. Le stime indicano che, entro la fine di agosto, si prevede un ulteriore aumento dell’area interessata. Dal Portogallo all’Albania, le fiamme continuano a devastare vaste zone, mentre le autorità temono che la situazione possa peggiorare nelle prossime settimane.

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Se alla fine della scorsa stagione in tutta Europa erano bruciati 228mila ettari, quest’anno siamo già a 155mila: “Da qui alla seconda metà di agosto ci aspettiamo ancora un aumento”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Dal Portogallo all’Albania, l’anno nero degli incendi. “E il peggio deve venire”
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