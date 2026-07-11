Dakota Kai ed Eddy Thorpe si stanno per sposare. La coppia, formata da due ex wrestler della WWE, ha annunciato il matrimonio. Kai, licenziata dalla compagnia nel maggio 2025, ha successivamente ripreso a lavorare nel settore e mantiene un rapporto stretto con una collega. La notizia del matrimonio è stata comunicata attraverso i social media, senza ulteriori dettagli sul evento.

Dakota Kai è stata una delle sorprese più grandi tra i licenziamenti della WWE nel maggio 2025, ma dopo l’addio alla compagnia è riuscita a ritrovare il proprio equilibrio, mantenendo anche il legame con la collega e amica Zelina Vega. Proprio durante il podcast realizzato insieme a Vega, la wrestler neozelandese ha annunciato di essersi fidanzata ufficialmente con l’ex star della WWE, Eddy Thorpe. La coppia si frequenta dal 2024, periodo in cui entrambi erano ancora sotto contratto con la WWE, ma solo recentemente ha deciso di compiere il grande passo. A rivelare la notizia è stata proprio Zelina Vega, condividendo un riferimento al nuovo episodio del podcast in cui Dakota Kai ha parlato del fidanzamento. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Dakota Kai ed Eddy Thorpe fanno il grande passo, matrimonio in vista per le due Ex star della WWE

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