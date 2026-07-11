Civili nel Donbass affrontano quotidianamente il coprifuoco e il divieto di vendita di birre, mentre a Kiev le birre sono libere. I droni sorvolano costantemente le aree, e le restrizioni imposte limitano la vita quotidiana. Non ci sono variazioni nelle restrizioni di orario e di vendita tra le due zone, che si trovano a pochi chilometri di distanza. La guerra continua a influire sulle abitudini di vita dei civili in entrambe le aree.

Il limite ignoto Le birre vendute nella capitale e vietate nel Donbass, il coprifuoco che ogni giorno spegne ogni cosa. Mentre i droni volano sulla testa Il limite ignoto Le birre vendute nella capitale e vietate nel Donbass, il coprifuoco che ogni giorno spegne ogni cosa. Mentre i droni volano sulla testa Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Ci sono degli ucraini che combattono la guerra e ne subiscono le conseguenze e altri che la subiscono soltanto. Nella seconda categoria rientrano i civili che non hanno lavori particolarmente importanti o posizioni di rilievo in politica, praticamente la quasi totalità della popolazione. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Da Kiev fino al Donetsk così provano a vivere i civili stanchi di guerra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ucraina, raid di Kiev sulla Crimea. Colpito ponte di Kerch

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Guerra in Ucraina, attacco a un autobus nel Donetsk: sette morti. Kiev colpisce fabbrica di missili

Ucraina, svolta nella guerra: 100 km quadrati riconquistati, droni (fino a Mosca) e operazione Deep Strike. Così Kiev ha messo all'angolo PutinA maggio, le forze ucraine hanno riconquistato circa 100 chilometri quadrati di territorio e sono state coinvolte in operazioni con droni che sono...

Temi più discussi: Kiev colpisce due depositi di petrolio russi e Mosca invoca Trump come mediatore; Kiev di nuovo sotto le bombe. Un’altra notte di morte e paura per l’Ucraina; Ucraina: il rallentamento dell’avanzata russa è un dato conclamato. Ecco i numeri; Russia e Ucraina, notte di bombardamenti incrociati: 14 morti a Kiev.

Il governo italiano aderisce al sostegno di 140 miliardi per Kiev, ma per dirla con Tajani, fino a un certo punto In vista un asse inedito Meloni - Erdogan? Marco Galluzzo, @Corriere x.com

C'è mai stata una formazione internazionale titolare interamente composta da giocatori dello stesso club? reddit

Calenda: La Ue può mandare Putin al tappeto. Soldi a Kiev fino a una tregua stabileLa sua foto con Vitali Klitschko, ex campione del mondo di pugilato e sindaco di Kiev, ha fatto il giro del web. Un motivo di orgoglio per Carlo Calenda, senatore e leader di Azione, che è legato a ... avvenire.it

Kiev sotto le bombe: Zelensky rientra dopo l’allarme dell’intelligenceEdificio in fiamme a Kiev ... msn.com