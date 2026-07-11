Da Kiev fino al Donetsk così provano a vivere i civili stanchi di guerra

Da ilmanifesto.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Civili nel Donbass affrontano quotidianamente il coprifuoco e il divieto di vendita di birre, mentre a Kiev le birre sono libere. I droni sorvolano costantemente le aree, e le restrizioni imposte limitano la vita quotidiana. Non ci sono variazioni nelle restrizioni di orario e di vendita tra le due zone, che si trovano a pochi chilometri di distanza. La guerra continua a influire sulle abitudini di vita dei civili in entrambe le aree.

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