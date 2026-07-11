Curtis Jones ha confermato su Instagram di non essere vicino a un trasferimento al Nottingham Forest. Nelle ultime ore si era diffusa la voce di un accordo tra il club di Liverpool e il Nottingham Forest, ma lui ha smentito questa possibilità.

di Stefano Cori Curtis Jones vicino al Nottingham Forest? Arriva la smentita da parte del diretto interessato con un commento su Instagram. Nelle ultime ore stava circolando la voce di un imminente accordo tra Liverpool e Nottingham Forest per il trasferimento di Curtis Jones. Centrocampista che è stato accostato con insistenza anche all’Inter da inizio giugno ad oggi. Si parlava di un’intesa intorno ai 30 milioni di euro, ma proprio negli ultimi istanti è arrivata una secca smentita! A farla è stata proprio il diretto interessato sfruttando i propri social. Jones ha commentato un post sulla notizia con un emoji piuttosto eloquente, che esprime dubbio e anche un po’ di arrabbiatura. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Curtis Jones smentisce le voci di mercato, niente Nottingham: il commento fa il giro dei social!

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