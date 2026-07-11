Una morte sospetta in mare aperto e oscuri segreti di famiglia: ecco la trama completa, il cast e la durata del thriller Crociera con delitto, in onda stasera su Rai 2. Sabato 11 luglio, in prima serata, Rai 2 propone un nuovo appuntamento con il ciclo Nel segno del giallo. Alle 21:20 va in onda, in prima visione assoluta, Crociera con delitto (titolo originale Cruise Ship Murder), thriller diretto da Randy Carter che mescola mistero, segreti di famiglia e colpi di scena. Ambientato quasi interamente a bordo di una nave da crociera, il film promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso fino al sorprendente epilogo. Trama: cosa succede in Crociera con delitto Theresa parte per un viaggio in nave insieme al marito e decide di farsi accompagnare dall'amata nipote . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Crociera con delitto stasera su Rai 2: trama, cast e durata del thriller

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