Sabato 4 luglio è stata aperta a Voghera la nuova area acquatica “San Antonio Water Valley” all’interno di Cowboyland. La struttura, parte della riapertura della stagione 2026, offre piscine, scivoli e zone di relax dedicate alle famiglie. La novità si aggiunge alle attrazioni già presenti nel parco, con l’obiettivo di aumentare l’offerta di divertimento e refrigerio durante l’estate. Non sono stati comunicati dettagli sui costi o sugli orari di apertura.

Cowboyland Dopo l’apertura della stagione 2026, Cowboyland ha inaugurato sabato 4 luglio la grande novità dell’estate: San Antonio Water Valley, la nuova area acquatica pensata per regalare divertimento e refrigerio a tutta la famiglia. Il parco divertimenti a tema western di Voghera (PV), dedicato ai bambini e alle famiglie e considerato una realtà unica in Italia e tra le poche del suo genere in Europa, amplia così la propria offerta con un’ attrazione interamente dedicata all’acqua. La nuova attrazione “ San Antonio Water Valle y”, con ingresso gratuito compreso nel biglietto di entrata per la prima ora, promette divertimento e freschezza per tutta la famiglia. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Cowboyland: inaugurata a Voghera la nuova area acquatica “San Antonio Water Valley”

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Cowboyland 2026: tour del parco | una giornata nel selvaggio west!

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