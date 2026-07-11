Un nuovo studio rivela che il 60% delle persone che hanno contratto il Covid oggi manifesta ancora sintomi. Tra i più comuni, affaticamento, dolori muscolari e mal di testa persistenti. Nonostante il passare degli anni dall’inizio della pandemia, molte persone continuano a sperimentare queste manifestazioni anche dopo la fase acuta dell’infezione. La sindrome post-Covid si presenta con sintomi che durano settimane o mesi.

A diversi anni dall’avvio della pandemia, l’infezione da Sars-CoV-2 continua a lasciare conseguenze in una parte della popolazione. Accanto al ritorno a una normalità diffusa, cresce l’attenzione verso i sintomi che persistono nel tempo dopo la fase acuta, un insieme di manifestazioni spesso ricondotte alla sindrome post-acuta da Covid. Le segnalazioni cliniche descrivono quadri differenti per intensità e durata, con impatti rilevanti sulla qualità della vita. Le evidenze raccolte negli ultimi mesi da un progetto di monitoraggio clinico condotto in ambito universitario e sostenuto da un ente filantropico italiano indicano che i disturbi di lunga durata risultano più frequenti tra chi ha avuto una malattia iniziale severa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - Covid, scoperta agghiacciante: “6 persone su 10 che l’hanno avuto oggi hanno questi sintomi”

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