Un esempio comune di effetto Dunning-Kruger si vede quando persone con scarse competenze si mostrano estremamente sicure delle proprie capacità. Si incontrano individui che, nonostante evidenti limiti di conoscenza, parlano con convinzione e senza esitazioni di argomenti complessi. Questa sovrastima delle proprie competenze porta spesso a discussioni o a decisioni prese con scarsa consapevolezza dei propri limiti. È un fenomeno che si manifesta in vari contesti, dalla vita quotidiana al mondo del lavoro.

Tutti noi abbiamo incrociato almeno una volta nella vita quell’amico o quel conoscente che, pur avendo competenze palesemente ridotte e un talento a dir poco discutibile, parla con l’assoluta certezza di un famoso scienziato. Se vi siete chiesti come sia possibile mostrare una simile e incrollabile sicurezza nonostante l’evidente incompetenza, sappiate che la risposta si trova in un fenomeno della mente umana abbastanza particolare. Si tratta del cosiddetto effetto Dunning-Kruger, una distorsione cognitiva speculare e opposta alla ben nota sindrome dell’impostore, che spinge chi ne è colpito a sovrastimare sistematicamente le proprie capacità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cos’è l’effetto Dunning-Kruger? Quando a parlare di più sono sempre gli incompetenti

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DUNNING-KRUGER EFFECT EXPLAINED

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