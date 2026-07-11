Corriere dello Sport – Gila al Milan è ufficiale | i dettagli del contratto che numero di maglia ha scelto

Da justcalcio.com 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il difensore spagnolo ha firmato con il club milanese fino al 2026. Il contratto è stato ufficializzato dal team, che ha comunicato anche il numero di maglia scelto dall’ex Lazio. La firma è stata annunciata attraverso una nota ufficiale del club, senza ulteriori dettagli sui termini economici. Il giocatore ha scelto di indossare la maglia numero 4.

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2026-07-10 19:34:00 Arrivano conferme dal Corriere dello Sport: Adesso è ufficiale: Mario Gila è un giocatore del Milan. L’accordo con il difensore spangolo è stato annunciato dal club rossonero, che ha reso noto la durata del contratto e il numero di maglia scelto dall’ex Lazio per la sua avventura alla corte di Amorim. Milan, Gila indosserà la maglia numero 34. Contratto fino al 30 giugno 2031. Il comunicato ufficiale: “AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Mario Gila Fuentes dalla S.S. Lazio. Il difensore spagnolo ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2031 e indosserà la maglia numero 34. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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