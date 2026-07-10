Milan ufficiale il colpo Gila | il numero di maglia e la durata del contratto

L'AC Milan ha annunciato di aver acquistato a titolo definitivo il calciatore Mario Gila Fuentes dalla S.S. Lazio. Il club ha comunicato anche il numero di maglia e la durata del nuovo contratto. L'operazione rappresenta il secondo acquisto della sessione estiva per i rossoneri. La firma del contratto e le formalità sono state concluse nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sui termini economici.

"AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Mario Gila Fuentes dalla S.S. Lazio". Così inizia il comunicato ufficiale del club rossonero: ecco il secondo colpo della campagna estiva del Diavolo. La difesa di Amorim si rinforza con un profilo che ha ampia esperienza in Serie A e che ha dimostrato con la maglia della Lazio di essere pronto per il salto in una big. Altri dettagli molto interessanti dal comunicato: "Il difensore spagnolo ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2031", questa quindi la durata del contratto con lo spagnolo che ha scelto anche il suo numero di maglia, ovvero il 34. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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