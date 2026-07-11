L’ironia del centrodestra e gli imbarazzi del centrosinistra. A tre giorni dal comizio flop del campo ristretto a Napoli, prosegue l’onda lunga delle dichiarazioni filorusse di Giuseppe Conte. Mentre Elly Schlein continua a «fingersi morta», come ha detto a caldo Pina Picierno, da sinistra sempre più voci si levano chiedendo chiarezza su un tema dirimente come la politica estera. Fulminante, poi, la fotografia scattata dal presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato, Maurizio Gasparri: «Da forza Cina a forza Russia per Conte l’importante è calpestare ogni interesse nazionale o europeo». Lia Quartapelle: «È opportuno chiarirci subito con Conte». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Conte “da forza Cina a forza Russia” imbarazza il campo largo. Gasparri: «Calpesta ogni interesse nazionale»

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Conte e la geopolitica delle illusioni il rischio di una politica estera fuori dalla realtà

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