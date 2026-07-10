Durante la prima manifestazione del “campo largo” a Napoli, una frase di un leader sulla Russia ha scatenato un confronto tra i partecipanti. La manifestazione ha visto anche altri problemi tra i presenti, rappresentanti di PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. La discussione si è accesa dopo le dichiarazioni sul conflitto e le posizioni sulle sanzioni, creando tensioni tra i diversi schieramenti. La protesta si è svolta senza ulteriori incidenti.

L'ha detta durante la prima manifestazione della coalizione a Napoli, in cui peraltro ci sono stati anche altri problemi Mercoledì a Napoli si è svolta la prima manifestazione del cosiddetto “campo largo”, l’alleanza futuribile tra PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. L’idea era di mostrarsi come un fronte unito in vista delle elezioni politiche del 2027, ma non è riuscita: un po’ per le contestazioni ricevute a Napoli da Potere al Popolo e da un comitato militante di disoccupati, e soprattutto per una frase sulla Russia pronunciata dal leader del M5S Giuseppe Conte, che ha generato polemiche all’interno di quello stesso campo largo che dovrebbe formarsi e consolidarsi nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - È bastata una frase di Conte sulla Russia per far litigare il “campo largo”

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