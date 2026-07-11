I bozzetti per il Carnevale 2027 sono stati consegnati entro il termine previsto di mezzogiorno di ieri, con i partecipanti che hanno presentato i loro progetti in fondazione, tutti in busta chiusa. Tuttavia, tra le consegne, è stato comunicato anche un forfait. La presentazione dei progetti segna l’inizio del countdown verso la manifestazione, con le proposte ora al vaglio degli organizzatori. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli dei progetti o sulle motivazioni del forfait.

Con la consegna dei bozzetti (il termine scadeva ieri a mezzogiorno) è scattato il conto alla rovescia verso un nuovo Carnevale. Carristi e mascheratisti hanno presentato puntuali i progetti in Fondazione, tutti in rigorosa busta chiusa. Tutti, ad eccezione di uno. Non si è infatti presentato all’appuntamento il mascheratista Stefano Di Giusto, che aveva fatto dell’artivismo la sua cifra. Cinquant’anni, scultore di Casoli, Di Giusto ha iniziato nel 2018 la sua partecipazione al Carnevale, legando l’arte della cartapesta all’attivismo ambientalista e pacifista. Nel 2018 esordì nelle mascherate isolate denunciando le tensioni internazionali... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Consegnati i bozzetti 2027. Ma arriva anche un forfait

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