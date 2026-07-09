ETS | Casasco FI appello Confindustria-Medef-BDI in linea con la posizione che FI sostiene da tempo
Un appello congiunto di Confindustria, Medef e BDI chiede una revisione approfondita del sistema ETS. La richiesta si allinea con le posizioni di Forza Italia, che da tempo sostiene che la transizione ecologica non deve mettere a rischio la competitività dell’industria europea. La proposta riguarda l’intero sistema di scambio di emissioni, senza specificare modifiche precise o tempi di intervento.
“L'appello congiunto di Confindustria, Medef e BDI conferma la necessità di una revisione profonda del sistema ETS, una posizione che Forza Italia sostiene da tempo: la transizione ecologica deve procedere senza compromettere la competitività dell'industria europea.” Lo dichiara Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile economico del partito. “Le richieste avanzate dalle principali associazioni industriali di Italia, Francia e Germania sono condivisibili. Occorre rendere il mercato europeo della CO? più aderente alla realtà produttiva, correggendo meccanismi che incidono sui costi delle imprese in una fase già segnata da energia cara e forte concorrenza internazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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