Il Comune ha installato condizionatori portatili negli asili nido e nei centri estivi per bambini fino a 6 anni. La decisione è stata presa mentre gli esami scolastici sono ancora in corso e i servizi per la prima infanzia continuano a funzionare. Le unità mobili sono state posizionate per raffreddare gli ambienti frequentati dai piccoli, anche durante il periodo estivo.

Se la scuola è terminata per la maggior parte degli studenti ai primi di giugno, proseguono gli esami e soprattutto i servizi per la prima infanzia. Ecco perché il Comune ha deciso di dotare di condizionatori portatili gli asili nido e i centri estivi che ospitano bimbi fino a 6 anni. Sono terminate nei giorni scorsi le consegne urgenti dei condizionatori portatili acquistati dall’amministrazione dopo la prima ondata di caldo delle scorse settimane, per portare refrigerio nei centri educativi comunali, che accolgono i più piccoli dagli zero ai sei anni. I tecnici hanno installato 27 nuovi dispositivi, che si sono aggiunti ai 12 già nelle disponibilità del Comune, nei centri estivi e presso gli otto asili nido comunali, le due sezioni primavera, L’Isola che c’è’ (tempo per le famiglie) e la scuola dell’infanzia Pianeta Azzurro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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