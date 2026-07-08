I ventilatori portatili stanno superando i condizionatori d' aria negli ordini all' ingrosso europei secondo i dati di Alibabacom

I ventilatori portatili stanno superando i condizionatori d'aria negli ordini all'ingrosso in sei dei principali mercati europei, secondo i dati di Alibaba.com. I volumi di ordini indicano un cambio di preferenze tra grossisti e retailer, che stanno aggiornando le scorte per l’estate 2026. La tendenza si evidenzia nel contesto di un riposizionamento delle scorte rispetto agli anni passati.

- I volumi degli ordini su Alibaba.com indicano che i ventilatori portatili stanno superando i condizionatori d'aria in sei degli otto principali mercati europei LONDRA, 29 giugno 2026 PRNewswire -- Grossisti e retailer europei stanno riposizionando attivamente le proprie scorte in vista dell'estate 2026, discostandosi dai modelli storici. I nuovi dati sugli acquisti B2B di Alibaba.com rivelano che, in tutta Europa, i ventilatori portatili stanno registrando una crescita dei volumi d'ordine significativamente superiore rispetto ai climatizzatori. I dati indicano un cambiamento nel modo in cui le aziende europee si stanno preparando ad affrontare estati più calde, spinto non solo dalle preferenze dei consumatori, ma anche da vincoli pratici. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Temi più discussi: I ventilatori portatili stanno superando i condizionatori d'aria negli ordini all'ingrosso europei, secondo i dati di Alibaba.com; Caldo record, vendite di ventilatori superano quelle dei condizionatori in Europa: i dati; Ventilatore o condizionatore? Gli europei sono ancora affezionati al primo.

Caldo record, gli europei preferiscono i ventilatori ai condizionatoriLe rilevazioni Alibaba.com mostrano una crescita più rapida dei ventilatori portatili rispetto ai climatizzatori in gran parte dei mercati europei analizzati. msn.com

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