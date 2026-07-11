Concorso a tempo indeterminato per 60 medici all’Asl Roma 6 | requisiti e scadenze

Da quifinanza.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’ASL Roma 6 ha aperto tre concorsi pubblici per assumere 60 medici a tempo indeterminato. Le procedure si svolgono con valutazione di titoli ed esami. La ripartizione dei posti riguarda la zona dei Castelli Romani e il tratto meridionale del litorale romano. Le scadenze e i requisiti specifici sono stati pubblicati sul sito ufficiale dell’azienda sanitaria. Le selezioni sono rivolte a professionisti con qualifiche richieste per le posizioni aperte.

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L’ Azienda Sanitaria Locale Roma 6, corrispondente alla zona dei Castelli Romani e la parte meridionale del litorale romano, ha indetto tre procedure concorsuali, per titoli ed esami, volte alla copertura di complessivi 60 posti a tempo indeterminato. L’iniziativa punta a rafforzare l’organico del distretto sanitario della provincia romana per far fronte alle esigenze assunzionali delle diverse strutture ospedaliere del territorio. Come sono divisi i 60 posti. Le assunzioni a tempo indeterminato riguardano tre distinte specializzazioni mediche, differenziate in base ai relativi bandi dell’ente: Quali sono i requisiti per candidarsi. Per... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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