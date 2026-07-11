L’ASL Roma 6 ha aperto tre concorsi pubblici per assumere 60 medici a tempo indeterminato. Le procedure si svolgono con valutazione di titoli ed esami. La ripartizione dei posti riguarda la zona dei Castelli Romani e il tratto meridionale del litorale romano. Le scadenze e i requisiti specifici sono stati pubblicati sul sito ufficiale dell’azienda sanitaria. Le selezioni sono rivolte a professionisti con qualifiche richieste per le posizioni aperte.

L’ Azienda Sanitaria Locale Roma 6, corrispondente alla zona dei Castelli Romani e la parte meridionale del litorale romano, ha indetto tre procedure concorsuali, per titoli ed esami, volte alla copertura di complessivi 60 posti a tempo indeterminato. L’iniziativa punta a rafforzare l’organico del distretto sanitario della provincia romana per far fronte alle esigenze assunzionali delle diverse strutture ospedaliere del territorio. Come sono divisi i 60 posti. Le assunzioni a tempo indeterminato riguardano tre distinte specializzazioni mediche, differenziate in base ai relativi bandi dell’ente: Quali sono i requisiti per candidarsi. Per... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Quifinanza.it - Concorso a tempo indeterminato per 60 medici all’Asl Roma 6: requisiti e scadenze

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FROSINONE: Concorso per nuovi medici del 03-07-2026

Notizie e thread social correlati

Concorso a tempo indeterminato per 13 sanitari nel Lazio: requisiti e scadenzeL'Asl di Viterbo ha aperto un concorso pubblico per 13 posti di lavoro a tempo indeterminato nel settore sanitario.

Concorso da 42 posti per sanitari a tempo indeterminato in Campania: requisiti e scadenzeUn concorso pubblico in Campania prevede l’assunzione di 42 sanitari a tempo indeterminato.

Temi più discussi: Maxi concorso ASL Roma per 131 assistenti amministrativi: requisiti e come candidarsi (basta il diploma); Concorsi in scadenza luglio 2026: pubblicati bandi per più di 4000 posti; Concorso Autisti Roma Capitale 2026 da 5 posti: Come studiare la banca dati ufficiale; Concorsi Pubblici luglio 2026: bandi in scadenza per oltre 3.400 posti.

Al via il concorso per 131 assistenti amministrativi nelle aziende sanitarie dell'area metropolitana di Roma. Requisiti, prove d'esame e modalità di candidatura: scopri come partecipare. Domande entro il 19 luglio 2026. cliclavoro.gov.it/concorsi/asl-l… x.com

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 1.695 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari, famiglia professionale Funzionario progettazione, erogazione e controllo dei servizi, nei ruoli del personale dell'I reddit

ASL Roma 6, concorso per 60 nuovi dirigenti medici: 40 saranno destinati ai Pronto Soccorso di Ariccia, Velletri, Anzio e FrascatiPubblicati in Gazzetta Ufficiale i concorsi ASL Roma 6 per 60 dirigenti medici: 40 posti in Medicina d'Emergenza-Urgenza, 11 in Geriatria e 9 in Urologia. Domande entro metà luglio 2026 ... castellinotizie.it

Lavoro a Roma, concorso nella sanità pubblica. Si assumono assistenti amministrativi: come candidarsiImportante occasione per chi è alla ricerca di un impiego stabile nella sanità pubblica di Roma. È stato infatti pubblicato un nuovo concorso pubblico per assistenti amministrativi, una selezione dest ... msn.com