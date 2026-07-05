L'Asl di Viterbo ha aperto un concorso pubblico per 13 posti di lavoro a tempo indeterminato nel settore sanitario. La selezione si svolge attraverso prove scritte e titoli, e riguarda professionisti della sanità. Le candidature devono essere presentate entro le scadenze indicate, secondo le modalità previste dal bando.

Nuova opportunità di lavoro nella sanità pubblica nell’ Asl di Viterbo, che ha pubblicato un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 13 professionisti della sanità. Vediamo nel dettaglio quali sono i profili ricercati, i requisiti richiesti e la scadenza da segnare in agenda. Quanti sono i posti e come sono divisi. La selezione è finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di 13 dirigenti medici e rappresenta un’interessante opportunità per quegli specialisti che intendono entrare stabilmente nel Servizio sanitario regionale del Lazio. Nel dettaglio, i posti messi a bando sono così suddivisi: Quali sono i requisiti per partecipare. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Concorso a tempo indeterminato per 13 sanitari nel Lazio: requisiti e scadenze

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Nuova opportunità nel settore sanitario del Lazio! Lazienda ospedaliero-universitaria

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