Concorrenti GF VIP 9 | i nomi e chi potrebbe arrivare da Temptation Island 2026

Da anticipazionitv.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Grande Fratello Vip 9 tornerà a settembre, con Ilary Blasi alla conduzione. Sono già circolati i primi nomi di possibili concorrenti, alcuni dei quali potrebbero provenire da programmi come Temptation Island 2026. La produzione non ha ancora ufficializzato i partecipanti, ma le indiscrezioni continuano a susseguirsi sui social e sui siti di gossip. La lista completa dei concorrenti sarà resa nota nelle prossime settimane, prima dell’inizio del reality.

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Grande Fratello Vip 9 è pronto a tornare e i primi nomi dei possibili concorrenti iniziano già a circolare con insistenza. Dopo la conferma ufficiale del ritorno a settembre con Ilary Blasi alla conduzione, cresce la curiosità sul cast della nuova edizione. Tra indiscrezioni e trattative in corso, spuntano profili già noti al pubblico televisivo e possibili ingressi direttamente da Temptation Island 14  che sta andando in onda su Canale 5. La data di inizio del Grande Fratello Vip 9. Il ritorno del GF Vip 9 è ormai ufficiale. Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 20262027 è stata confermata la messa in onda a settembre, anticipando così i tempi rispetto alle ipotesi iniziali che parlavano della primavera 2027. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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