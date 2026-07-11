Concorrenti GF VIP 9 | i nomi e chi potrebbe arrivare da Temptation Island 2026

Il Grande Fratello Vip 9 tornerà a settembre con Ilary Blasi alla conduzione. Circolano già i primi nomi dei possibili concorrenti, alcuni dei quali potrebbero arrivare da Temptation Island 2026. La produzione non ha ancora ufficializzato i partecipanti, ma le indiscrezioni si susseguono. La lista dei nomi non è stata confermata e non sono stati comunicati dettagli sui nuovi ingressi.

Grande Fratello Vip 9 è pronto a tornare e i primi nomi dei possibili concorrenti iniziano già a circolare con insistenza. Dopo la conferma ufficiale del ritorno a settembre con Ilary Blasi alla conduzione, cresce la curiosità sul cast della nuova edizione. Tra indiscrezioni e trattative in corso, spuntano profili già noti al pubblico televisivo e possibili ingressi direttamente da Temptation Island 14 che sta andando in onda su Canale 5. La data di inizio del Grande Fratello Vip 9. Il ritorno del GF Vip 9 è ormai ufficiale. Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 20262027 è stata confermata la messa in onda a settembre, anticipando così i tempi rispetto alle ipotesi iniziali che parlavano della primavera 2027. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Altro che Signorini, il cast del GF VIP di Ilary Blasi ha nomi davvero famosi: i primi confermati

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