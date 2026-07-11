concerti alle cascine stop alla vendita di bevande in vetro

A partire dal 12 luglio, durante i concerti nel parco delle Cascine, sarà vietata la vendita di bevande in vetro. Domani si terranno due eventi, con le esibizioni di Re-Imagine Peace e Sfera Ebbasta alla Visarno Arena. La settimana successiva, mercoledì, ci sarà il concerto dei My Chemical Romance sempre alla Visarno. Il 23 luglio, infine, i Litfiba si esibiranno al Prato delle Cornacchie.

Firenze, 11 luglio 2026 – Proseguono i concerti al parco delle Cascine. Domani, 12 luglio, ci sarà un doppio appuntamento con Re-Imagine Peace e Sfera Ebbasta (quest'ultimo alla Visarno Arena) poi mercoledì è la volta dei My Chemical Romance (sempre alla Visarno) e il 23 luglio a salire sul palco saranno i Litfiba (al Prato delle Cornacchie). L'ordinanza per la sicurezza. Per ragioni di sicurezza è stata firmata l’ordinanza che dispone lo stop al vetro, alle bombolette spray e agli artifici pirotecnici. I divieti saranno in vigore nell’area compresa tra le seguenti strade (tutte incluse): piazza Vittorio Veneto, via del Fosso Macinante, via... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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