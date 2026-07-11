Con eVitara Suzuki alza il tiro Un Suv elettrico per l’off-road

Suzuki presenta eVitara, il suo primo SUV elettrico con trazione 4x4 progettato per l’off-road. Il veicolo, completamente alimentato a batteria, si distingue per la capacità di affrontare terreni accidentati e superare ostacoli tipici di questa categoria. La vettura mantiene le caratteristiche di robustezza e versatilità tipiche del marchio, con un design che combina elementi tradizionali con linee moderne. La produzione è in corso, con consegne previste a breve.

Suzuki fa un passo avanti nel mondo elettrico senza rinunciare al suo Dna. Nasce così eVitara, primo Suv a batteria della casa giapponese con trazione 4x4 e inclinazione offroad dichiarata. Prodotta in India su una nuova piattaforma elettrica, eVitara porta il nome della sorella termica ma ha una personalità specifica che la allontana in modo evidente dall’originale. È già arrivata nelle concessionarie Suzuki a maggio con un prezzo che parte da 38.900 euro per la versione top di gamma, la Dual Motor. Nel Suv elettrico, più lungo di 10 cm rispetto alla normale Vitara, si combinano alta tecnologia e uno spirito di avventura, tipicamente... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Suzuki e Vitara 2026, anteprima del primo SUV elettrico Suzuki

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