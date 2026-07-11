Una serata dedicata alla Calabria si è svolta a Roma, con una presentazione di cultura, sapori e tradizioni. Il Segretario Generale della Camera di Commercio di Cosenza ha aperto l’evento, spiegando il valore delle eccellenze calabresi. Sono stati mostrati prodotti tipici e tradizioni locali, coinvolgendo il pubblico presente. La manifestazione ha promosso l’identità calabrese attraverso esposizioni e degustazioni, attirando l’attenzione dei partecipanti sulla ricchezza della regione.

Ad aprire la serata è stato il Segretario Generale della Camera di Commercio di Cosenza, Erminia Giorno, che ha illustrato il significato dell'iniziativa, quest'anno dedicata a Parola poi al Presidente Al termine del suo intervento, il Presidente ha lasciato la parola al A seguire, la degustazione delle eccellenze agroalimentari calabresi ha valorizzato la qualità e la biodiversità delle produzioni regionali. Il percorso di degustazione è stato realizzato con la collaborazione di Particolarmente suggestivi i momenti teatrali dedicati a Bernardino Telesio e Tommaso Campanella, interpretati da attori che hanno dato voce ai due filosofi in un percorso culturale che ha accompagnato gli ospiti durante la serata. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Comunicato Stampa: La Calabria conquista il cuore di Roma con cultura, sapori e identità

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