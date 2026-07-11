Il Comitato don Diana ha dichiarato che i membri del clan dei Casalesi stanno cercando di riorganizzarsi in diverse località tra cui Casapesenna, Teverola, Casal di Principe, Mondragone, Castel Volturno e Caserta. Il gruppo afferma di aver segnalato più volte tali tentativi, basandosi su segnali rilevati nel territorio e sulle testimonianze di persone che vivono quotidianamente la situazione. Tuttavia, il comitato sostiene che questi tentativi non porteranno a un successo definitivo.

Tempo di lettura: 2 minuti “Siamo basiti ma non sorpresi. I tentativi di riorganizzazione del clan dei Casalesi a Casapesenna, Teverola, Casal di Principe, Mondragone, Castel Volturno e nella città di Caserta, li abbiamo denunciati diverse volte, leggendo i segnali del territorio e ascoltando chi ogni giorno non si dà per vinto. Abbiamo rappresentato le nostre preoccupazioni ma con le ultime operazioni dei Carabinieri e della Guardia di Finanza sotto la guida della Dda di Napoli siamo certi che i tentativi di tornare a riprendere il controllo delle nostre comunità resteranno vani”. Così in una nota il Comitato don Diana commenta l’indagine della Dda di Napoli che ha portato in carcere otto tra esponenti di primo piano e gregari del clan Zagaria, in gran parte giovani tra i 25 e i 30 anni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Comitato don Diana: “Casalesi tentano di riorganizzarsi, non vinceranno”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Clan Zagaria, la Dda: «Tentano di riorganizzarsi». Otto fermi tra i vertici e i gregari della coscaLa Direzione distrettuale antimafia di Napoli ha fermato otto persone tra i membri di vertice e i gregari del clan Zagaria.

Leggi anche: La verità che rinasce dal sacrificio: a Forino il ricordo di don Peppe Diana

Si parla di: Villa Literno e Casal di Principe, la raccolta delle plastiche agricole.

Don Diana:per anniversario fiaccolate e seminari per giovaniNel trentunesimo anniversario dell'uccisione a Casal di Principe (Caserta) per mano della camorra del prete Don Peppe Diana, sono rivolte soprattutto ai giovani le iniziative organizzate dal gruppo di ... ansa.it

Omicidio Don Peppe Diana: il ricordo di Casal di Principe a 30 anni dalla morteIl 19 Marzo 1994 Don Peppe Diana venne ucciso dalla Camorra nella sacrestia della sua chiesa a Casal di Principe, in provincia di Caserta, mentre si preparava per dire messa Per amore del mio popolo ... it.euronews.com