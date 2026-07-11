come difendersi da telefonate truffaldine ruba risparmi

Un telefono squilla improvvisamente e una voce amichevole annuncia di aver trovato un portafoglio Bitcoin intestato a chi risponde. La persona ascolta con attenzione, cercando di capire se si tratta di una comunicazione autentica o di una truffa. La conversazione prosegue senza altri dettagli, ma l’invito è a mantenere prudenza e a non fornire informazioni personali o bancarie senza verifiche approfondite.

Squilla il telefono e una voce gentile dice: “Buongiorno, abbiamo trovato un portafoglio Bitcoin a suo nome”. La sorpresa è grande e la curiosità ancora di più. Chiunque penserebbe che una notizia simile sia una fortuna improvvisa. Inizia così una storia che purtroppo si ripete ogni giorno. Chi telefona conosce il vostro nome, il numero di cellulare e spesso anche la vostra e-mail. Questo però non significa che dica la verità. Quei dati possono essere stati raccolti anni prima durante una registrazione su Internet o un vecchio investimento. Da quel momento iniziano le spiegazioni complicate. Si parla di wallet, blockchain, exchange, intelligenza artificiale e verifiche tecniche. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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238 - Attenzione alle telefonate mute. Sembrano innocue, invece ti fregano

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