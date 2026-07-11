Combo Sosa+Slater e il prodotto TNA cambia in positivo

Da zonawrestling.net 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Negli ultimi quindici giorni, il prodotto TNA ha mostrato miglioramenti evidenti in freschezza e qualità rispetto alle settimane precedenti. Sono state introdotte anche alcune novità tra i personaggi, offrendo una maggiore varietà. La combinazione Sosa+Slater sembra aver contribuito a questa evoluzione, portando un risultato più soddisfacente rispetto al passato.

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Le ultime due settimane ci hanno riportato un prodotto dignitosamente più fresco e valido rispetto al recente passato e, in termini di personaggi, anche qualche gradita novità. Il fascino del tag team tra Ricky Sosa e Leon Slater per esempio, è un punto da non sottovalutare e al quale non avrei mai pensato. Se si intende “parcheggiare” momentaneamente Slater prima del salto definitivo verso il main event, questo è il passo migliore da compiere, sia per testarlo anche nella tag team division e sia per incrementare ulteriormente il suo ruolo con altre prove di spessore nella tag team division. Altrettanta soddisfazione vi è dietro il personaggio di Xia Brookside, altra donna e Knockouts fantastica, non solo per gli ultimi due scontri offerti contro Lei Ying Lee, ma per l’effettiva svolta data al suo personaggio dal turn a oggi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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