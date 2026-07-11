Comandini 88 diplomati e nessun ’cento’

Notizia in breve

L’Istituto professionale per l’industria e l’artigianato ‘Comandini’ ha concluso l’esame di Stato con 88 diplomati, senza alcun risultato massimo. Nessuno degli studenti ha raggiunto il punteggio di cento, segnando un risultato complessivo senza lodi o eccellenze. I diplomati sono stati 88, mentre non sono stati registrati studenti con il massimo dei voti. La scuola ha completato l’esame con i risultati ufficiali comunicati.