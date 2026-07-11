Comandini 88 diplomati e nessun ’cento’
L’Istituto professionale per l’industria e l’artigianato ‘Comandini’ ha concluso l’esame di Stato con 88 diplomati, senza alcun risultato massimo. Nessuno degli studenti ha raggiunto il punteggio di cento, segnando un risultato complessivo senza lodi o eccellenze. I diplomati sono stati 88, mentre non sono stati registrati studenti con il massimo dei voti. La scuola ha completato l’esame con i risultati ufficiali comunicati.
A bocca asciutta di ‘cento’ l’Istituto professionale per l’industria e l’artigianato ‘Comandini’ che registra 88 maturi all’esame di Stato appena concluso. Ecco tutti i risultati degli studenti classe per classe. 5° B. Abdulhakm Alasasfeh 65, Antonio Bartolone 70, Alessandro Biguzzi 77, Kristian Biondini 62, Pape Saer Diop 70, Lorenzo Francia 75, Stefano Mario Gasperoni 62, Francesco Gridelli 68, Arnis Hamiti 63, Yassne Loissif 70, Wald Makil 72, Andrea Migliozzi 92, Riccardo Palazzi 69, Yasser Rhobar 67, Amin Sejdi 84, Marco Vesari 78. 5° C. Noemi Bazzocchi 78, Mohamed Amine Bekhedda 62, Matteo Benericetti 82, Filippo Biguzzi 70, Tommaso... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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