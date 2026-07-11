Un furto in una abitazione ha portato alla denuncia del responsabile grazie all’uso di tecnologie forensi e rilievi tecnici accurati. La polizia ha recuperato circa 45mila euro in beni. La collaborazione tra i reparti e le analisi del dna hanno permesso di identificare il colpevole. Le indagini sono state condotte con meticolosità, portando alla risoluzione del caso.

Jesi (Ancona), 11 luglio 2026 – Meticolosità nei rilievi tecnici, sinergia tra i reparti e utilizzo delle più avanzate tecnologie forensi: sono questi gli elementi che hanno permesso ai militari della compagnia carabinieri di Jesi di risolvere una serie di furti in abitazione, culminata in questi giorni con la denuncia del responsabile. I fatti risalgono agli inizi del mese di dicembre scorso, quando nella stessa notte, i comuni di Monte Roberto e Castelbellino furono colpiti da una serie di incursioni. In quell'occasione, ignoti avevano tentato un primo furto a Monte Roberto, non riuscito poiché sventato dal proprietario. Subito dopo, nello stesso comune, è stato messo a segno un colpo di lieve entità in un’altra abitazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Colpo in casa da 45mila euro: il dna incastra il ladro

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