colosso del comfort quattro ponti di lusso

Il Riva 54Metri, il più grande mai costruito dal marchio, è un superyacht in alluminio che presenta quattro ponti di lusso. Questo modello si distingue per aver ridefinito gli stilemi storici del marchio, offrendo spazi ampi e sofisticati. La sua lunghezza e le caratteristiche di design lo rendono un esempio di eccellenza nel settore nautico di lusso.

Il Riva 54Metri si consacra come il più grande Riva mai costruito, un superyacht in alluminio che reinterpreta su scala inedita gli storici stilemi del marchio. Frutto della sinergia tra Officina Italiana Design e Ferretti Group, lo yacht esibisce linee fluide e una sofisticata verniciatura metallizzata. Lungo 54,83 metri e strutturato su quattro ponti connessi da un ascensore centrale, accoglie fino a 10 ospiti e vanta una maestosa suite armatoriale a tutto baglio a prua del main deck, raggiunge i 18 nodi di velocità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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