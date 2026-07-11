Un videochiamata tra il nuovo presidente colombiano e alcuni calciatori della nazionale ha suscitato polemiche, portando anche il presidente uscente a commentare l’accaduto. Tra i giocatori coinvolti ci sono Mina, Cuadrado, Rodríguez e Quintero. La discussione ha generato una forte reazione pubblica, con critiche rivolte anche a Cuadrado per il suo sostegno all’interlocutore nella conversazione.

La controversia scatenata in Colombia dalla videochiamata tra il presidente eletto Abelardo de la Espriella e i giocatori della nazionale Yerry Mina, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez e Juan Fernando Quintero ha spinto persino il presidente uscente Gustavo Petro a intervenire sull'accaduto. Il leader progressista si è unito ad alcuni utenti dei social che hanno criticato in particolare il sostegno di Cuadrado (appena svincolato dal Pisa, dopo aver giocato per varie altre squadre italiane) al trumpista De la Espriella, poiché suo padre venne ucciso in una zona in cui all'epoca erano presenti gruppi paramilitari, quando lui aveva poco meno di quattro anni. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Colombia, Cuadrado criticato per sostegno a De la Espriella

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