Nella notte tra sabato e domenica, ladri sono entrati nell’abitazione dell’ex capitano atalantino in via Locatelli, portando via decine di migliaia di euro. Sul posto sono intervenuti gli operai impegnati nei lavori di ristrutturazione. La zona è stata messa sotto sorveglianza, ma i ladri non sono stati ancora rintracciati. Indagini in corso per identificare i responsabili.

ALLARME FURTI. Nella notte tra sabato 4 e domenica 5 luglio: bottino di decine di migliaia di euro. In via Locatelli operai al lavoro. Non si ferma la scia di furti in città, dove domenica 28 giugno è stata presa di mira un’abitazione in via Locatelli - con un bottino record di 100mila euro - e mercoledì 8 luglio un appartamento in via Rossini a Longuelo, che ha visto l’arresto di due ladri georgiani che si sono arrampicati sui tubi del gas. Stesse modalità per i due colpi, le indagini degli agenti della Squadra Mobile sono in pieno svolgimento e poco trapela dagli inquirenti: è ancora presto per dire se si tratti della medesima banda. A questi si aggiunge un altro furto «importante» anche solo per il nome della vittima: l’ex capitano dell’Atalanta Massimo Carrera, che abita a Colognola. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Colognola, ladri a casa dell’ex capitano atalantino Carrera

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