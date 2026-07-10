Ladri scatenati presa di mira anche l’abitazione dell’ex capitano dell’Atalanta Massimo Carrera
Nella notte tra sabato 4 e domenica 5 luglio, ignoti sono entrati nell’abitazione dell’ex calciatore e attuale allenatore, che era rientrato da un viaggio all’estero. Non sono stati resi noti dettagli su cosa sia stato rubato o sulla presenza di eventuali testimoni. Il furto si è verificato mentre l’abitazione era vuota, con i proprietari assenti. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.
Ladri a casa dell’ex capitano dell’Atalanta Massimo Carrera. Il furto è stato messo a segno nella notte tra sabato 4 e domenica 5 luglio, quando ignoti si sono introdotti nell’abitazione dell’ex calciatore nerazzurro, rientrato lunedì da un viaggio all’estero. Secondo le poche informazioni disponibili, i malviventi sarebbero riusciti a fuggire con un bottino pari ad alcune decine di migliaia di euro. Sul posto, nel quartiere di Colognola, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e la Scientifica. Quello ai danni di Carrera è solo uno dei numerosi furti in abitazione registrati negli ultimi giorni. Tra gli episodi più rilevanti c’è quello messo a segno in pieno giorno in via Locatelli, dove i ladri hanno raggiunto un appartamento al terzo piano arrampicandosi lungo le tubazioni del gas. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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