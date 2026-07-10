Ladri scatenati presa di mira anche l’abitazione dell’ex capitano dell’Atalanta Massimo Carrera

Notizia in breve

Nella notte tra sabato 4 e domenica 5 luglio, ignoti sono entrati nell’abitazione dell’ex calciatore e attuale allenatore, che era rientrato da un viaggio all’estero. Non sono stati resi noti dettagli su cosa sia stato rubato o sulla presenza di eventuali testimoni. Il furto si è verificato mentre l’abitazione era vuota, con i proprietari assenti. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.