Un uomo di 63 anni di Colli al Metauro è stato assolto dall’accusa di furto aggravato legato a un allaccio abusivo alla rete elettrica. La contestazione riguardava una bolletta di circa 178 mila euro, mai pagata, che gli era stata contestata per l’uso illecito di energia. Il giudice ha deciso di non condannarlo, senza specificare i motivi della decisione.

COLLI AL METAURO La bolletta della luce è una cifra iperbolica: 178 mila euro. A finire sul banco degli imputati per quell’importo mai pagato era stato un 63enne di Colli al Metauro con l’accusa di furto aggravato per essersi allacciato abusivamente al contatore. Ma cosa doveva alimentare per avere un importo del genere? Un impianto necessario a far crescere la marijuana. Alla fine comunque l’uomo, che era il proprietario dell’immobile, non pagherà: il giudice lo ha assolto. Passo indietro. Sono appena uscite le motivazioni della sentenza per un fatto che trae origine da un arresto del 2022 di un 26enne albanese che custodiva una piantagione di marijuana. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Colli al Metauro, maxi bolletta da 178mila euro per allaccio abusivo ma alla fine non pagherà: il giudice ha assolto il 63enne. Ecco perché

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