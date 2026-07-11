Milano – “Quando le cose giravano per il verso giusto, in questo periodo dell’anno indossavo un abito di lino bianco con una giacca a doppio petto. Ora sono vestito come se dovessi andare in spiaggia, con delle infradito che mi ha regalato un amico, dei pantaloncini e una maglietta”. Dalle stelle alle stalle. Da “specialista di sartoria“ in giro per il mondo per i più grandi brand di lusso alle strade di Milano, senza più un tetto, in cerca di un lavoro. “Ma è una parentesi. Voglio cambiare vita, tornare ciò che ero. Ce la sto mettendo tutta”, assicura Richard B., quarantacinquenne di origini brasiliane. Fino a due giorni fa aveva un giaciglio vicino all’area parcheggio di un’attività commerciale, sul tetto di un edificio di via Washington. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Clochard dato alle fiamme a Milano, la storia dell’ex manager Richard: “Quei ragazzi mi volevano morto, urlare mi ha salvato la vita”

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