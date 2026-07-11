Il 17 luglio piazza Cameroni a Treviglio si trasforma in una pista a cielo aperto per il ritorno in consolle di Claudio Cecchetto con il suo “Deejay-Show”. L’evento, che inizia alle 21, vede il noto protagonista della musica, radio e televisione italiana tornare a esibirsi dal vivo. La serata si svolgerà all’aperto, attirando un pubblico pronto ad ascoltare la sua musica e a partecipare all’evento.

TREVIGLIO (BG) – Giovedì 17 luglio piazza Cameroni a Treviglio (Bergamo) dalle 21 si trasformerà in una grande pista a cielo aperto con il ritorno in consolle di Claudio Cecchetto, protagonista assoluto della musica, della radio e della televisione italiana. Con il suo “Deejay-Show”, Cecchetto accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale che attraversa oltre quarant’anni di successi, mode, personaggi e canzoni entrate nella storia. L’evento è organizzato da PEA Pratiche Automobilistiche di Treviglio e Caravaggio, in collaborazione con Comune di Treviglio, Distretto del Commercio di Treviglio e l’agenzia di Management The Best Organization Srl. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Claudio Cecchetto torna in consolle con il suo “Deejay-Show” il 17 luglio a Treviglio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cosa è successo davvero a Claudio Cecchetto La tragedia rivelata dalla moglie.

Notizie e thread social correlati

Treviglio, Cecchetto torna in consolle: il Deejay-Show accende l’estate con la musica degli anni d’oroGiovedì 17 luglio, in piazza Cameroni a Treviglio, si terrà il ritorno in consolle di un noto dj italiano, che proporrà il suo Deejay-Show.

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi in discoteca in Grecia: il deejay l’ha voluta vicina dietro la consolleDurante una serata in discoteca a Mykonos, un deejay si è esibito alla consolle e ha voluto accanto a sé l’ex compagna, che era presente in compagnia.

Temi più discussi: Treviglio, Cecchetto torna in consolle: il Deejay-Show accende l’estate con la musica degli anni d’oro; Cuneo Summer Events: un unico brand per l’estate 2026 tra grandi concerti e 50 appuntamenti; Nostalgia anni Ottanta. Sigle tv e Cecchetto. Doppio show estivo; Gioca jouer, Cuneo balla con Cecchetto.

Giovedì 17 luglio Piazza Cameroni a Treviglio si trasformerà in una pista a cielo aperto con il ritorno in consolle di Claudio Cecchetto #ClaudioCecchetto #Deejay #DJShow x.com

Claudio Cecchetto torna in consolle con il suo Deejay-Show il 17 luglio a TreviglioTREVIGLIO (BG) - Giovedì 17 luglio piazza Cameroni a Treviglio (Bergamo) dalle 21 si trasformerà in una grande pista a cielo aperto con il ritorno in ... lopinionista.it

Treviglio, Cecchetto torna in consolle: il Deejay-Show accende l’estate con la musica degli anni d’oroGiovedì 17 luglio in programma una serata tra musica, tv e grandi successi dagli anni ’70 ai Duemila. In consolle Claudio Cecchetto con ospiti speciali e il suo format Deejay-Show ... bergamonews.it