Cinque firme per sognare | la Sandro Abate alza l’asticella

Notizia in breve

La squadra di pallavolo Sandro Abate ha annunciato un sostanziale rinnovamento della rosa prima dell'inizio della nuova stagione. Sono state firmate cinque nuove giocatrici, con l’obiettivo di rafforzare la formazione e migliorare le prestazioni in campionato. La società ha ufficializzato l’ingaggio delle atlete, senza ulteriori dettagli sui contratti o sui nomi. La campagna di rafforzamento si concentra sull’incremento delle competenze tecniche e sulla competitività del team.