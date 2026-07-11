Cinque firme per sognare | la Sandro Abate alza l’asticella
La squadra di pallavolo Sandro Abate ha annunciato un sostanziale rinnovamento della rosa prima dell'inizio della nuova stagione. Sono state firmate cinque nuove giocatrici, con l’obiettivo di rafforzare la formazione e migliorare le prestazioni in campionato. La società ha ufficializzato l’ingaggio delle atlete, senza ulteriori dettagli sui contratti o sui nomi. La campagna di rafforzamento si concentra sull’incremento delle competenze tecniche e sulla competitività del team.
Tempo di lettura: 2 minuti La Sandro Abate piazza un autentico colpo di mercato e si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione con una rosa profondamente rinnovata. Il club irpino ha ufficializzato gli arrivi di Juri Bellobuono, Renzo Grasso, Marcelinho, Titi Borruto e Leo Cuzzolino, cinque giocatori di spessore che alzano sensibilmente il tasso tecnico e l’esperienza dell’organico affidato a Piero Basile. Tre dei nuovi acquisti arrivano dal Napoli Futsal, una delle principali protagoniste dell’ultimo campionato. Tra questi c’è il portiere Juri Bellobuono, estremo difensore affidabile e protagonista nelle ultime stagioni di Serie... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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