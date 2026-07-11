Un ciclista di 44 anni è stato aggredito di notte mentre pedalava verso Monteggiori. È stato spinto a terra da quattro ragazzi e poi colpito con calci. L’uomo ha riportato una frattura al femore e ha subito un intervento chirurgico d’urgenza. L’episodio è avvenuto lungo una strada di campagna. La polizia ha avviato indagini per identificare i responsabili dell’aggressione.

Aggredito di notte in sella alla sua bicicletta mentre stava salendo verso Monteggiori. Federico Pedonese, 44 anni, è stato operato d’urgenza al femore dopo essere stato scaraventato per terra da quattro ragazzi. Alle tre di notte di ieri Pedonese stava facendo quello che più lo rilassa da oltre quindici anni: una passeggiata con la sua bicicletta da corsa lungo le strade della Versilia e in tanti paesi dell’Europa. Purtroppo l’uomo si è imbattuto in alcuni giovani violenti, che lo hanno preso a calci e spinto a terra, ciò gli ha causato varie contusioni e la rottura del femore che ha reso necessario un intervento chirurgico d’urgenza ieri mattina all’ospedale Versilia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ciclista aggredito. Spinto a terra e poi preso a calci

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