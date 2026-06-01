Nel Giro d’Italia, Aleotti ha terminato la corsa al 28° posto. Nella tappa dedicata alle donne, Barbieri e Masetti hanno raggiunto il gruppo principale. La gara si è conclusa ieri a Roma con la vittoria di un ciclista maschile.

Il Giro d’Italia (foto) si è concluso nella giornata di ieri a Roma con la vittoria di Milan e tanti applausi per tutti i girini che hanno terminato l’edizione n° 109 ed ovviamente fra questi anche per il finalese Giovanni Aleotti che ha ottenuto un positivo 28° dopo il grande lavoro prima per Pellizzari e poi Hindley. Soddisfazione anche per Luca Paletti che ha concluso il suo primo Giro d’Italia. Il Giro Women ha fatto invece tappa a Caorle con vittoria della maglia rosa Elisa Balsamo; Rachele Barbieri e Gaia Masetti non sono riuscite a trovare il varco giusto nello sprint e sono terminate in gruppo. Oggi la terza frazione si concluderà a Buja (Udine) con un percorso ondulato prima delle tappe dolomitiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ciclismo. Giro, Aleotti chiude 28esimo. Women, Barbieri e Masetti in gruppo

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