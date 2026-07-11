Chiamami col tuo nome la lunga onda del film di Guadagnino | è ancora boom di turisti

Il film di Guadagnino continua a richiamare molti turisti, con circa 250 persone al giorno che visitano Crema. La Pro loco, che gestisce i locali, registra un flusso continuo di visitatori, trovandosi spesso in difficoltà nel contenere tutti. La presenza di gruppi di visitatori si concentra soprattutto nelle aree centrali e storiche della città. La popolarità del film ha portato a un incremento costante di visitatori rispetto agli anni precedenti.

Crema (Cremona) – Duecentocinquanta turisti al giorno. Una processione continua negli angusti locali della Pro loco, che faticano a contenere tutti i visitatori. Anche il fatto di aver spostato l’accoglienza, in questi mesi estivi di maggiore afflusso, nella sala solitamente dedicata alle mostre, non è sufficiente a smaltire il flusso ininterrotto di persone che arrivano per chiedere informazioni. L’Info point della pro loco di piazza Duomo è letteralmente preso d’assalto, in particolare dagli stranieri. Giovani, per la maggior parte ragazze, provenienti da ogni dove: Giappone, Corea, Stati Uniti, Sudamerica, Nord Europa e Unione Europea in generale che arrivano con ogni mezzo in città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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