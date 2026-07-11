Igor, Edoardo e Dario sono i tre figli di Peppino di Capri. La famiglia ha annunciato la scomparsa dell’artista, famoso cantante italiano. La notizia è stata diffusa attraverso una comunicazione ufficiale. La morte di Peppino di Capri ha suscitato cordoglio tra amici e colleghi. I tre figli sono stati presenti durante i momenti di addio. La famiglia non ha rilasciato ulteriori dettagli sulla causa del decesso.

Peppino di Capri è stato uno dei più grandi interpreti della musica italiana. Ma se per tutti era un mito e la voce di Champagne, per Igor, Edoardo e Dario è stato anche semplicemente un padre. Chi sono i figli di Peppino di Capri. Peppino di Capri, scomparso a 87 anni dopo una lunga malattia, infatti ha avuto nella sua vita ben tre figli. Era il 1959 quando il cantante incontrò per la prima volta a Ischia, Roberta Stoppa, modella torinese. Fra i due fu un colpo di fulmine e nacque subito una relazione che li portò rapidamente al matrimonio nel 1961. In quell’epoca Peppino di Capri si stava affermando come artista e, all’inizio della sua carriera, dedicò alla moglie il brano Roberta, diventato un cult nel suo repertorio artistico. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi sono Igor, Edoardo e Dario, i tre figli di Peppino di Capri

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Chi sono la moglie e l’ex di Peppino di Capri e chi sono i tre figli avuti da loroNel 1961, il cantante ha sposato Roberta Stoppa, conosciuta nel 1959 in un locale di Ischia.

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