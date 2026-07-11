L’Inter sta negoziando con il Racing di Milito per portare in squadra Benjamin Gonzalez, un giovane calciatore che potrebbe entrare nell’Under 23. La trattativa si aggiunge agli acquisti già effettuati dall’Inter negli anni, tra cui Diego Milito e Lautaro Martinez, e riguarda ancora una volta un talento proveniente dall’Argentina. La società nerazzurra sembra puntare su giovani promesse del calcio sudamericano per rafforzare il settore giovanile.

di Stefano Cori Chi è Benjamin Gonzalez? L’Inter dopo Diego Milito e Lautaro Martinez potrebbe pescare ancora una volta dal Racing. L’Inter dopo i super colpi fatti nel corso degli anni è pronta a pescare ancora una volta dall’Argentina. Secondo quanto afferma il giornalista Cesar Luis Merlo, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino Benjamin Gonzalez, difensore centrale del Racing di Avellaneda. Classe 2007, mancino, non ha ancora debuttato in Prima Squadra, ma da tempo è nel giro delle Nazionali giovanili del suo Paese. LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULL’INTER E’ un nome per l’under 23 di Stefano Vecchi con l’ottica di utilizzarlo poi anche in prima squadra sotto la guida di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Chi è Benjamin Gonzalez? L’Inter tratta con il Racing di Milito per portarlo in under 23

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