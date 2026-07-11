Il 8 luglio a Napoli, un politico ha affermato che la minaccia russa all’Europa sarebbe in gran parte una costruzione, usata per giustificare un aumento delle spese militari. La frase riassume un dibattito acceso nel panorama politico italiano, dove si discute se questa minaccia sia reale o strumentale. Questa opinione circola da mesi, con varie sfumature e posizioni.

A Napoli, l’8 luglio, Giuseppe Conte ha condensato in una frase l’argomento che da mesi circola, in forme diverse, lungo tutto lo spettro politico italiano: la minaccia russa sarebbe in larga parte una costruzione, funzionale a giustificare un riarmo che sottrarrebbe risorse al welfare, alla sanità, alle pensioni. Nel giro di poche ore la stessa tesi è stata rivendicata, con orgoglio, da Roberto Vannacci, che ha ricordato come lui e Conte votino da anni le stesse posizioni al Parlamento europeo. E solo qualche settimana prima era stato Matteo Salvini, vicepremier e ministro in carica, a invitare alla prudenza sul riarmo paragonando gli sforzi europei di sostegno a Kiev ai fallimenti storici delle campagne di Hitler e Napoleone in Russia, un’uscita che gli è valsa gli apprezzamenti pubblici della portavoce del ministero degli Esteri russo. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Chi dice che Mosca non minaccia l’Europa ignora una lezione della Storia. Scrive Pagani

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