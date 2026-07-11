Chat dei politici da conservare | la mediatrice Ue chiede trasparenza In Italia i messaggini di Meloni & Co sono corrispondenza privata

Notizia in breve

La mediatrice dell'Unione europea ha richiesto che siano conservate tutte le conversazioni sui canali di messaggistica tra commissari europei e rappresentanti dei governi nazionali, in particolare quando si discutono questioni di interesse istituzionale. La richiesta si basa sulla necessità di garantire trasparenza e tracciabilità delle comunicazioni ufficiali. Attualmente in Italia, i messaggi dei ministri e dei leader sono considerati corrispondenza privata e non sono soggetti a conservazione obbligatoria.