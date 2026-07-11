Chat dei politici da conservare | la mediatrice Ue chiede trasparenza In Italia i messaggini di Meloni & Co sono corrispondenza privata
La mediatrice dell'Unione europea ha richiesto che siano conservate tutte le conversazioni sui canali di messaggistica tra commissari europei e rappresentanti dei governi nazionali, in particolare quando si discutono questioni di interesse istituzionale. La richiesta si basa sulla necessità di garantire trasparenza e tracciabilità delle comunicazioni ufficiali. Attualmente in Italia, i messaggi dei ministri e dei leader sono considerati corrispondenza privata e non sono soggetti a conservazione obbligatoria.
Per la Mediatrice Ue Teresa Anjinho, i messaggi in chat dei commissari europei verso ministri e capi di governo devono sempre essere conservati, in omaggio alla trasparenza, quando trattano temi sui tavoli istituzionali di Bruxelles. In Italia, invece, i messaggini di ministri e parlamentari sono considerati corrispondenza privata, grazie al verdetto della Corte Costituzionale sul caso Renzi-Open. Dunque è impossibile l’archiviazione, figuriamoci l’accesso, anche se le chat contengono informazioni d’interesse pubblico. Ad esempio, cosa avrebbero svelato i messaggi via Signal spediti da Giusi Bartolozzi, sul caso Almasri? Identico mistero avvolge la chat Washington Group, con i leader europei al gran completo per discutere della nuova Europa, dopo gli schiaffi ricevuti da Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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